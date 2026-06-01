Sur les traces des premiers hommes, le long chemin de l’évolution – Artefact, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Sur les traces des premiers hommes, le long chemin de l’évolution – Artefact 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes maximum pour une durée de 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Depuis un peu plus d’une dizaine d’année plusieurs nouvelles espèces humaines ont été découvertes, la famille des hominidés s’est étoffée. Afin de présenter ces récentes découvertes scientifiques, une animation autour d’une exposition accompagnée de reproductions archéologiques sera proposée.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©N. Ameziane-Federzoni