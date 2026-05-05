Initiation à l’anthropologie – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Initiation à l’anthropologie – Inrap 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes maximum pour une durée de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’archéo-anthropologie est une discipline de l‘archéologie qui étudie les caractéristiques anatomiques, biologiques, culturelles et sociales des êtres humains. Sur le terrain puis en laboratoire, l’archéo-anthropologue examine les restes humains et le contexte dans lequel ils sont découverts. Des informations qui permettront d’identifier les caractères biologiques, les circonstances qui ont causées la mort des individus retrouvés. L’étude des sépultures offre ainsi une grande richesse d’informations sur le passé ! Cet atelier vous présentera les spécificités et les méthodologies utilisées dans le cadre de ces études. Vous pourrez tester vos connaissances à partir d’un relevé de tombe antique !

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©Hervé Petitot, Inrap