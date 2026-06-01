Soyons fouille ! La découverte de l’archéologie pour les petits – Eveha, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Soyons fouille ! La découverte de l’archéologie pour les petits – Eveha 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes maximum pour une durée de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Qu’est-ce que l’archéologie ? À l’aide de dessins, de Playmobil, d’un peu de terre et de véritables objets, nous embarquons les enfants de maternelle et de primaire à la découverte de l’archéologie !

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

Qu’est-ce que l’archéologie ? À l’aide de dessins, de Playmobil, d’un peu de terre et de véritables objets, nous embarquons les enfants de maternelle et de primaire à la découverte de l’archéologie !

©Eveha