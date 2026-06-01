Paléomicrobiologie Corse – Etude des pathogènes des populations corses anciennes – UCPP, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Paléomicrobiologie Corse – Etude des pathogènes des populations corses anciennes – UCPP Samedi 13 juin, 10h00 Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’axe de recherches « Paléomicrobiologie Corse » a été initié en 2022 d’une volonté commune de développer un environnement de recherche en Corse sur des séries archéologiques insulaires, afin de mieux comprendre et caractériser les infections qui ont pu toucher les populations corses au cours du temps. Il s’appuie sur un partenariat fort entre spécialistes scientifiques, historiens, archéologues et anthropologues, membres de plusieurs institutions, notamment l’Université de Corse Pascal Paoli (UMR 6134 SPE et UMR 6240 LISA), l’Université Aix-Marseille (UMR 7268 ADES), les CCE et musées insulaires, l’INRAP, la DRAC/SRA Corse ; les approches croisées résultantes et l’accueil d’étudiants s’inscrivent dans la démarche de valorisation du patrimoine insulaire. Il bénéficie enfin de l’implantation d’un laboratoire de recherche sur les pathogènes anciens (paléomicrobiologie) à l’Université de Corse. Des exemples d’approches et identifications sont présentés.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©Pascal Druelle, Inrap