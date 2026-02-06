A Petralbinca Pietralba

A Petralbinca

Place du village Pietralba Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Pour les amateurs de sensations fortes et de sports, Ghjuventù Petralbinca vous propose trois parcours trail et une marche sportive. L’occasion de se dépasser et de découvrir des paysages magnifiques dans les montagnes de Pietralba et de Casenove.

.

Place du village Pietralba 20218 Haute-Corse Corse +33 6 85 02 86 22 gpetralbinca@gmail.com

English :

For thrill-seekers and sports enthusiasts, Ghjuventù Petralbinca offers three trail routes and a fitness walk. An opportunity to challenge yourself and discover the magnificent scenery of the Pietralba and Casenove mountains.

