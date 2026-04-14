Rencontres agricoles à Aléria, Place du centre ville, Aléria

Rencontres agricoles à Aléria Vendredi 5 juin, 10h00 Place du centre ville Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

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Nouvelle éditions des rencontres agricoles à Aléria