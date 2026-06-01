A Scuperta d’Aleria Antica – musée d’Aleria, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

A Scuperta d’Aleria Antica – musée d’Aleria Vendredi 12 juin, 09h00, 13h00 Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

20 personnes pour une durée de 30 minutes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Il s’agit d’une découverte vivante et ludique de la vie quotidienne des romains durant l’Antiquité. Les participants sont invités à apprendre en s’amusant grâce à différents ateliers-jeux : création de mosaïques, jeu de memory pour explorer les objets du musée d’archéologie d’Aléria, initiation au jeu de la merelle etc.

Ces activités sont accompagnées d’une présentation du site antique

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©Alexandra Padovani , CDC