Stage Les 9es Rencontres Internationales des écoles d’Art Pioggiola
Stage Les 9es Rencontres Internationales des écoles d’Art Pioggiola samedi 27 juin 2026.
Pioggiola
Stage Les 9es Rencontres Internationales des écoles d’Art
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-06-27
L’Aria propose les 9es Rencontres internationales des écoles d’art, dirigées par Serge Nicolaï en collaboration avec Piotr Cholodzinski. Ce stage rassemble des étudiants de divers pays et écoles d’art.
Un moment d’échange, de rencontre autour du théâtre.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
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English : Stage The 9th International Meeting of Art Schools
Aria presents the 9th Rencontres internationales des écoles d’art, directed by Serge Nicolaï in collaboration with Piotr Cholodzinski. This workshop brings together students from various countries and art schools.
A moment of exchange and encounter around theater.
L’événement Stage Les 9es Rencontres Internationales des écoles d’Art Pioggiola a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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