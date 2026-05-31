« Nouveaux regards sur le Delta du Golo », A Stazzona, Pioggiola

« Nouveaux regards sur le Delta du Golo » 1 – 28 août A Stazzona Haute-Corse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

A l’initiative de la Maison de l’Architecture de Corse, le binôme réunissant Jérémy Gouellou, architecte et Gaëtan Chevrier, photographe, a été retenu dans le cadre d’une résidence pour engager une réflexion intitulée « Nouveaux regards sur le Delta du Golo ».

Intéressés par l’évolution des territoires, ils croisent leurs approches spécifiques pour faire naître des récits sur des lieux particulièrement concernés par les dérèglements climatiques. Le regard proposé par le duo invite acteurs et habitants du territoire à voir le caractère aussi bien exceptionnel que fragile de ces lieux et à s’interroger sur leur devenir.

Depuis l’intérieur des terres jusqu’à l’embouchure du littoral, en passant par les rives de l’étang de Biguglia et le Lido de la Marana, le duo propose un regard qui s’attache aux différentes formes paysagères traversées par le fleuve du Golo et à l’impact des dérèglements climatiques et des interventions humaines sur ces différents milieux. Erosion du trait de côte, usure des aménagements, stratégies de défense et évolution des dynamiques végétales sont autant de sujets abordés à travers leur travail.

Comment adapter notre manière d’habiter le littoral face aux dérèglements climatiques ? Quelle posture adopter face à ces phénomènes et où réinstaller les habitats menacés ? Quels nouveaux récits d’habitabilité pouvons-nous imaginer ?

L’objectif de cette exposition, au-delà de proposer un regard artistique et esthétique sur ces paysages, est de sensibiliser la population locale aux enjeux environnementaux qui, au-delà du Delta du Golo, concernent l’ensemble du territoire corse : mise en danger de l’habitat en bord de mer, rapport aux temporalités du risque, ou encore impact des usages côtiers.

Cette exposition engage une réflexion collective sur la fragilité des paysages et sur nos manières de les habiter demain. Elle est un support explicite pour préparer la population à l’acceptation des impacts du changement climatique sur son lieu de vie.

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L’exposition est installée sur la passerelle du centre culturel A Stazzona, à Pioggiola (2B) dans le cadre des Rencontres internationales de théâtre organisées par l’ARIA.

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Jérémy Gouellou, architecte et urbaniste, est associé co-gérant de l’agence d’architecture TICA située à Nantes. Il est responsable des études de territoires, des missions de maîtrise d’œuvre urbaine et des aménagements d’espaces publics. Son approche est basée sur la pluridisciplinarité et la diversité des échelles spatiales et temporelles à toutes les étapes du projet. En 2018, il est lauréat du palmarès des jeunes urbanistes et présente dans ce cadre, la philosophie de son approche “savoir où l’on va et aimer s’y perdre” basée notamment sur le travail de l’architecteurbaniste en résidence.

Gaëtan Chevrier, designer de formation, appréhende la photographie en autodidacte et se perfectionne au travers de workshops à Paris et à Arles. Sa pratique artistique porte sur la représentation du paysage et sa transformation par l’homme. Parallèlement, il mène un travail de commande auprès des acteurs de l’architecture et de l’urbanisme en proposant une approche sensible et humaine des espaces construits ou en devenir. Gaëtan Chevrier est installé à Nantes et travaille aussi bien en France qu’à l’étranger.

A Stazzona Pioggiola Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse

Une exposition sur la montée du trait de côte exposition itinérante dérèglements climatiques

@Gaëtan Chevrier, photographe