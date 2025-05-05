Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse Pioggiola
Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse Pioggiola mardi 18 août 2026.
Pioggiola
Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : 850 – 850 – 850 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
L’Aria vous propose Les Brèves Rencontres, un stage théâtral de 10 jours inspiré des Rencontres Internationales. Plusieurs intervenants y travaillent chacun sur un auteur ou une œuvre, alternant ateliers de réalisation et exercices.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
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English : The Brief International Theatre Meetings in Corsica
L’Aria offers you Les Brèves Rencontres, a 10-day theatrical workshop inspired by the Rencontres Internationales. Several speakers each work on a different playwright or work, alternating between workshops and exercises.
L’événement Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse Pioggiola a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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