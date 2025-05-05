Pioggiola

Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 850 – 850 – 850 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

L’Aria vous propose Les Brèves Rencontres, un stage théâtral de 10 jours inspiré des Rencontres Internationales. Plusieurs intervenants y travaillent chacun sur un auteur ou une œuvre, alternant ateliers de réalisation et exercices.

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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

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English : The Brief International Theatre Meetings in Corsica

L’Aria offers you Les Brèves Rencontres, a 10-day theatrical workshop inspired by the Rencontres Internationales. Several speakers each work on a different playwright or work, alternating between workshops and exercises.

L’événement Stage Les Brèves Rencontres Internationales du Théâtre en Corse Pioggiola a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne