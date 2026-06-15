Pioggiola

Stage Approche du jeu masqué

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 540 – 540 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-26

L’Aria propose le stage Approche du jeu masqué , dirigé par Guy Freixe. Découvrez le masque neutre, les masques expressifs et l’art du jeu théâtral à travers improvisations et grands textes, de Shakespeare à Molière.

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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

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English : Workshop An Introduction to Masked Theater

L’Aria is offering a workshop titled “An Introduction to Mask Acting,” led by Guy Freixe. Discover neutral masks, expressive masks, and the art of theatrical performance through improvisation and classic texts, from Shakespeare to Molière.

L’événement Stage Approche du jeu masqué Pioggiola a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne