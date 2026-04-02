Stage La source du corps dansant Pioggiola
Stage La source du corps dansant Pioggiola vendredi 13 novembre 2026.
Pioggiola
Stage La source du corps dansant
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : 200 – 200 – 200 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
L’Aria propose un stage La source du corps dansant dirigé par Patricia Nagera. Une exploration du mouvement et des ressentis pour se reconnecter à son corps, libérer son énergie et laisser émerger une danse sensible et personnelle.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
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English : Workshop The source of the dancing body
L’Aria offers a workshop entitled The source of the dancing body , directed by Patricia Nagera. An exploration of movement and feelings to reconnect with your body, free your energy and allow a sensitive, personal dance to emerge.
L’événement Stage La source du corps dansant Pioggiola a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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