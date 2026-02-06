Les 27es Rencontres Internationales de Théâtre du Ghjunsani Pioggiola

Les 27es Rencontres Internationales de Théâtre du Ghjunsani

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-08

2026-08-01

Le Ghjunsani devient une scène de théâtre sous la direction de l’acteur Robin Renucci. Venez assister aux restitutions des stages des Rencontres de Théâtre encadrés par des formateurs confirmés. De beaux moments de théâtre à vivre et à partager.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 contact@ariacorse.net

English : 27th International Theatre Festival of Ghjunsani

Actor Robin Renucci transforms the entire Ghjunsani region into a theatre venue where you can see plays produced during the Rencontres de Théâtre festival under the tuition of expert drama teachers. A great theatre experience for you to share and enjoy.

