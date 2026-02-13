Stages Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse Pioggiola

Stages Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-09

2026-07-12

Elles représentent le temps fort de l’été depuis 28 ans. Pendant quatre semaines, près d’une centaine de stagiaires, comédiens ou techniciens, travaillent ainsi à l’élaboration d’une dizaine de spectacles, mêlant œuvres contemporaines et classiques.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse

English : Workshops: International Theatre Meetings in Corsica

For 28 years, they have been a summer highlight. Over a four-week period, nearly a hundred trainees, actors and technicians, work on a dozen shows, mixing contemporary and classical works.

