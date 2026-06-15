Stage d’éloquence Osez prendre la parole Pioggiola
Stage d’éloquence Osez prendre la parole Pioggiola lundi 19 octobre 2026.
Pioggiola
Stage d’éloquence Osez prendre la parole
A Stazzona Pioggiola Haute-Corse
Tarif : 540 – 540 – 540 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-19
L’Aria propose le stage d’éloquence Osez prendre la parole , dirigé par Pauline Clermidy. Destiné aux adolescents et adultes, ce stage permet de développer confiance, voix, gestion du stress et prise de parole grâce à des ateliers pratiques.
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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net
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English : Public Speaking Workshop Have the Courage to Speak Up
L’Aria is offering the public speaking workshop Dare to Speak Up, led by Pauline Clermidy. Designed for teens and adults, this workshop helps participants build confidence, improve their voices, manage stress, and develop public speaking skills through hands-on workshops.
L’événement Stage d’éloquence Osez prendre la parole Pioggiola a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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