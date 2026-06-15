Pioggiola

Stage La Partition comme Luna Park

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 540 – 540 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-11-30

L’Aria propose le stage La Partition comme Luna Park , dirigé par Aurélie Pitrat. A travers le texte, le rythme et le jeu collectif, les participants explorent les outils de l’acteur et développent leur singularité sur scène.

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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

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English : Workshop The Score as a Funfair

L’Aria is offering the workshop The Script as a Funfair, led by Aurélie Pitrat. Through text, rhythm, and ensemble work, participants explore the tools of the actor and develop their unique presence on stage.

L’événement Stage La Partition comme Luna Park Pioggiola a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne