Pioggiola

Stage Le Théâtre Forum

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 540 – 540 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-05

L’Aria propose le stage Le Théâtre Forum, un théâtre au cœur de la société , dirigé par François-Xavier Marchi. Une formation pour apprendre à utiliser le théâtre comme outil de réflexion collective et de changement social.

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A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

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English : Internship The Forum Theater

L’Aria is offering a workshop titled “Forum Theater: Theater at the Heart of Society,” led by François-Xavier Marchi. This training program teaches participants how to use theater as a tool for collective reflection and social change.

L’événement Stage Le Théâtre Forum Pioggiola a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne