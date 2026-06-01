Initiation à l’archéologie préventive – atelier archéomaquette – Inrap, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Initiation à l’archéologie préventive – atelier archéomaquette – Inrap 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

15 personnes pour une durée de 20 minutes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

L’Inrap assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles. Ses agents vous attendent pour présenter leurs missions et leurs métiers, au travers d’une exposition légère et de l’archéomaquette, un outil ludique illustrant de façon concrète les étapes d’une fouille.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©Marguerite Cros, Inrap