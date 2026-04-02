Calvi on the Rocks ANNULE Calvi
Calvi on the Rocks ANNULE Calvi samedi 4 juillet 2026.
Calvi
Calvi on the Rocks ANNULE
Théâtre de Verdure & Plage Calvi Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-04
Besoin de décompresser ? Direction la Corse début juillet pour une cure de jouvance estivale en Balagne avec le festival Calvi On The Rocks !
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Théâtre de Verdure & Plage Calvi 20260 Haute-Corse Corse info@calviontherocks.com
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English : Calvi on the Rocks Festival cancelled
Need to unwind? Head for Corsica in early July for a rejuvenating summer festival in Balagne, as Calvi On The Rocks !
L’événement Calvi on the Rocks ANNULE Calvi a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne
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