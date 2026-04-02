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Calvi on the Rocks ANNULE Calvi

Calvi on the Rocks ANNULE Calvi samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Théâtre de Verdure & Plage

Ville : 20260 Calvi

Département : Haute-Corse

Début : 2026-07-04T

Fin : 2026-07-06T

Tarif :

Calvi

Calvi on the Rocks ANNULE

Théâtre de Verdure & Plage Calvi Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-04

Besoin de décompresser ? Direction la Corse début juillet pour une cure de jouvance estivale en Balagne avec le festival Calvi On The Rocks !
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Théâtre de Verdure & Plage Calvi 20260 Haute-Corse Corse   info@calviontherocks.com

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English : Calvi on the Rocks Festival cancelled

Need to unwind? Head for Corsica in early July for a rejuvenating summer festival in Balagne, as Calvi On The Rocks !

L’événement Calvi on the Rocks ANNULE Calvi a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne

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