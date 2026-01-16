Rencontres de Chants Polyphoniques Salle de spectacles Calvi

Rencontres de Chants Polyphoniques

Salle de spectacles Avenue Christophe Colomb Calvi Haute-Corse

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Concerts 21h30 25 € .Concerts 18h 15 € .

Les RDV de 11h de 5 à 10 € (selon les dates).

RDV de 11h du samedi 14 GRATUIT

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-19

2026-09-15

A l’iniziu c’era a voce… Au commencement était la voix.

Les polyphonies à Calvi c’est la magie des chants dans un cadre exceptionnel !

Programme en ligne sur le site des rencontres

Salle de spectacles Avenue Christophe Colomb Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67 resa.rpcalvi@gmail.com

English : Polyphonic Songs Festival

A l’iniziu c’era a voce… In the beginning there was voice.

Polyphonic magic in an exceptional setting in Calvi!

Online program on the polyphonic singing website

