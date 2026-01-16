Rencontres de Chants Polyphoniques Salle de spectacles Calvi
Rencontres de Chants Polyphoniques Salle de spectacles Calvi mardi 15 septembre 2026.
Rencontres de Chants Polyphoniques
Salle de spectacles Avenue Christophe Colomb Calvi Haute-Corse
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Concerts 21h30 25 € .Concerts 18h 15 € .
Les RDV de 11h de 5 à 10 € (selon les dates).
RDV de 11h du samedi 14 GRATUIT
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-15
A l’iniziu c’era a voce… Au commencement était la voix.
Les polyphonies à Calvi c’est la magie des chants dans un cadre exceptionnel !
Programme en ligne sur le site des rencontres
.
Salle de spectacles Avenue Christophe Colomb Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67 resa.rpcalvi@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Polyphonic Songs Festival
A l’iniziu c’era a voce… In the beginning there was voice.
Polyphonic magic in an exceptional setting in Calvi!
Online program on the polyphonic singing website
L’événement Rencontres de Chants Polyphoniques Calvi a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne