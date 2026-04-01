Stage Bien-être Route du Port L’Île-Rousse
Stage Bien-être Route du Port L’Île-Rousse lundi 15 juin 2026.
L’Île-Rousse
Stage Bien-être
Route du Port Centre de plongée EPIR L’Île-Rousse Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-15
Sébastien Rat et l’école de plongée de L’Ile-Rousse proposent un stage Bien-être Subaquatique plonger, respirer et s’apaiser seront les maîtres mots de cette expérience unique dédiée à la détente et à la reconnexion à soi.
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Route du Port Centre de plongée EPIR L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 15 44 19 78 sebastienrat@orange.fr
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English : Wellness course
Sébastien Rat and the L’Ile-Rousse diving school offer an Underwater Well-Being course: diving, breathing and soothing will be the key words of this unique experience dedicated to relaxation and reconnection with oneself.
L’événement Stage Bien-être L’Île-Rousse a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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