International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse
International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse jeudi 17 septembre 2026.
International de pétanque Le Paoli
Place Paoli L’Île-Rousse Haute-Corse
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20
2026-09-17
Cette année, venez assister et participer au 13e International de pétanque Le Paoli à L’Ile-Rousse.
Un rendez-vous à ne pas rater pour tous les amoureux de la pétanque.
Place Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 23 80 34 02
English : International de pétanque Le Paoli
This year, come and take part in the 13th International de pétanque Le Paoli in L’Ile-Rousse.
A not-to-be-missed event for all pétanque lovers.
L’événement International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne