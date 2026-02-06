International de pétanque Le Paoli L’Île-Rousse

International de pétanque Le Paoli

Place Paoli L’Île-Rousse Haute-Corse

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

2026-09-17

Cette année, venez assister et participer au 13e International de pétanque Le Paoli à L’Ile-Rousse.

Un rendez-vous à ne pas rater pour tous les amoureux de la pétanque.

Place Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 23 80 34 02

English : International de pétanque Le Paoli

This year, come and take part in the 13th International de pétanque Le Paoli in L’Ile-Rousse.

A not-to-be-missed event for all pétanque lovers.

