Stage Bien-être Route du Port L’Île-Rousse

L’Île-Rousse

Stage Bien-être

Route du Port Centre de plongée EPIR L’Île-Rousse Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-22

Sébastien Rat et l’école de plongée de L’Ile-Rousse proposent un stage Bien-être Subaquatique plonger, respirer et s’apaiser seront les maîtres mots de cette expérience unique dédiée à la détente et à la reconnexion à soi.

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Route du Port Centre de plongée EPIR L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 15 44 19 78 sebastienrat@orange.fr

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English : Wellness course

Sébastien Rat and the L’Ile-Rousse diving school offer an Underwater Well-Being course: diving, breathing and soothing will be the key words of this unique experience dedicated to relaxation and reconnection with oneself.

L’événement Stage Bien-être L’Île-Rousse a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne