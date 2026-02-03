35e édition Course A Paolina

Port L’Île-Rousse Haute-Corse

Tarif : 45 – 45 – 225 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 07:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’Associu Spurtivu A Paolina organise la course A Paolina, événement mêlant sport et histoire 70 km de course pédestre sur route en individuel, en équipe de 2, 4 ou 8 et en équipe de run and bike depuis L’Ile-Rousse jusqu’au village de Morosaglia.

.

Port L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 24 06 26 70 cristiani.pf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 35th edition of Course A Paolina

The Associu Spurtivu A Paolina organizes the A Paolina race, an event combining sport and history: 70 km of pedestrian road race individually, in teams of 2, 4 or 8 and in run and bike teams from L’Ile-Rousse to the village of Morosaglia.

L’événement 35e édition Course A Paolina L’Île-Rousse a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne