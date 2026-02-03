A la découverte du port de Concarneau Ville-Close Concarneau

A la découverte du port de Concarneau

Une rencontre à deux voix, pour découvrir les facettes du port de Concarneau. Le Musée de la Pêche et le service du Patrimoine s’associent pour vous proposer une balade commentée autour du port pour mieux comprendre son histoire, ses infrastructures et les pêches pratiquées localement.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

