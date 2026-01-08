Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau
Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau mercredi 15 avril 2026.
Atelier 6-12 ans histoire de détails
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Des détails architecturaux et décoratifs révèlent une grande partie de l’histoire de la Ville-Close. Avec un jeu de cartes en main, observe attentivement les rues et échoppes de la cité et pars à la chasse aux détails.
Atelier encadré par un guide-conférencier.
Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier 6-12 ans histoire de détails
L’événement Atelier 6-12 ans histoire de détails Concarneau a été mis à jour le 2026-01-08 par OTC CCA