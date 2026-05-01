Concarneau

Concert des Gabiers du Passage

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le groupe de chants de marins de Concarneau Les Gabiers du Passage se produiront le samedi 30 mai sur le parvis des halles à partir de 15h00 en faveur du Secours Catholique.

Le groupe reprend les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses. Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 04 18 35 84

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English : Concert des Gabiers du Passage

L’événement Concert des Gabiers du Passage Concarneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA