Concert choeur et orgue Eglise Saint-Budoc Concarneau
Concert choeur et orgue Eglise Saint-Budoc Concarneau samedi 30 mai 2026.
Concarneau
Concert choeur et orgue
Eglise Saint-Budoc Beuzec-Conq Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de la Chorale Concarnoise MARSYAS à l’église de Beuzec-Conq à 20h30.
Ouverture des portes 20h
Participation libre .
Eglise Saint-Budoc Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Concert choeur et orgue
L’événement Concert choeur et orgue Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA
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