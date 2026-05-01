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Concert choeur et orgue Eglise Saint-Budoc Concarneau

Concert choeur et orgue Eglise Saint-Budoc Concarneau samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Budoc

Adresse : Beuzec-Conq

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Concarneau

Concert choeur et orgue

Eglise Saint-Budoc Beuzec-Conq Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert de la Chorale Concarnoise MARSYAS à l’église de Beuzec-Conq à 20h30.
Ouverture des portes 20h
Participation libre   .

Eglise Saint-Budoc Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English : Concert choeur et orgue

L’événement Concert choeur et orgue Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA

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