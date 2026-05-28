Concarneau

Cabaret 2026

Brasserie tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour la 5e année consécutive, La Maison Concarneau vous donne rendez-vous pour un cabaret unique, encore plus spécial cette année et mettant à l’honneur les jeunes talents de Concarneau !

Sous chapiteau à la brasserie Tri Martolod

Au programme chant, mode, théâtre… et bien d’autres surprises ! Une soirée pleine d’énergie, de créativité et d’émotions vous attend.

Proposé par l’association La Maison .

Brasserie tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

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English :

L’événement Cabaret 2026 Concarneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OTC CCA