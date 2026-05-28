Cabaret 2026 Concarneau
Cabaret 2026 Concarneau dimanche 31 mai 2026.
Concarneau
Cabaret 2026
Brasserie tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour la 5e année consécutive, La Maison Concarneau vous donne rendez-vous pour un cabaret unique, encore plus spécial cette année et mettant à l’honneur les jeunes talents de Concarneau !
Sous chapiteau à la brasserie Tri Martolod
Au programme chant, mode, théâtre… et bien d’autres surprises ! Une soirée pleine d’énergie, de créativité et d’émotions vous attend.
Proposé par l’association La Maison .
Brasserie tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cabaret 2026 Concarneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Sea Hour Librairie Albertine Concarneau 28 mai 2026
- 10 ans du planning Familial Concarneau 30 mai 2026
- Concert des Gabiers du Passage Concarneau 30 mai 2026
- Portes ouvertes du centre de secours Concarneau 30 mai 2026
- Concert des Gabiers du Passage Concarneau 30 mai 2026