Concert des Gabiers du Passage Concarneau
Concert des Gabiers du Passage Concarneau samedi 30 mai 2026.
Concarneau
Concert des Gabiers du Passage
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le groupe de chants de marins de Concarneau Les Gabiers du Passage se produiront le samedi 30 mai sur le parvis des halles à partir de 15h00 en faveur du Secours Catholique.
Le groupe reprend les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons françaises et bretonnes ayant un lien avec la mer, les horizons lointains et les escales joyeuses. Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Concert des Gabiers du Passage Concarneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OTC CCA
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