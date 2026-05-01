10 ans du planning Familial Concarneau
10 ans du planning Familial Concarneau samedi 30 mai 2026.
Concarneau
10 ans du planning Familial
Ville-Close Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Animations dans la Ville-Close sur le thème de la culture de l’inceste.
Ateliers, jeux, spectacles, discussions, performances, lecture de contes, danse, concerts…
Cantine midi & soir // Buvette // Bambinerie .
Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 70 05 34 43
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English :
L’événement 10 ans du planning Familial Concarneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OTC CCA
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