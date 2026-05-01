Concarneau

10 ans du planning Familial

Ville-Close Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Animations dans la Ville-Close sur le thème de la culture de l’inceste.

Ateliers, jeux, spectacles, discussions, performances, lecture de contes, danse, concerts…

Cantine midi & soir // Buvette // Bambinerie .

Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 70 05 34 43

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English :

L’événement 10 ans du planning Familial Concarneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OTC CCA