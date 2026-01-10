Home Le Cabellou Concarneau

Home

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Clowns de rue, par la Cie Cris Clown (Espagne), dans l’enclos de la Chapelle Saint-Fiacre au Cabellou.

Cristina, c’est l’énergie à l’état pur excentrique, imprévisible, chaotique. Juampi en est le contrepoint parfait passif, inaltérable, imperturbable. Dans leur maison misérable, ces 2 clowns englués dans leurs routines transforment des situations quotidiennes et sensibles pour que nous soyons capables de les regarder, de les partager et surtout d’en rire. Une comédie passionnante, émouvante et bien évidemment hilarante ayant obtenu 7 prix sur des festivals espagnols. .

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

