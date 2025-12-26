Versant Vivant Ville-Close Concarneau

Versant Vivant

Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Cie L’Observable

Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains et animaux se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Les liens qui unissent le vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus. Ce dialogue entre musique et dessin animé invite l’imaginaire à voyager à la rencontre des vivants qui peuplent la montagne.

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

