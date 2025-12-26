Versant Vivant Ville-Close Concarneau
Versant Vivant Ville-Close Concarneau vendredi 22 mai 2026.
Versant Vivant
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
2026-05-22
Cie L’Observable
Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains et animaux se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Les liens qui unissent le vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus. Ce dialogue entre musique et dessin animé invite l’imaginaire à voyager à la rencontre des vivants qui peuplent la montagne.
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
