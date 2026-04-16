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Stage de peinture Lanriec Concarneau

Stage de peinture Lanriec Concarneau samedi 23 mai 2026.

Lieu : Lanriec

Adresse : 21 rue des martins pêcheurs

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Concarneau

Stage de peinture

Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:15:00

Date(s) :
2026-05-23

Dessin de bateaux et de phares
14h-16 Dessiner un voilier
16h15-18h15 Phares bretons
Pour tous niveaux, débutants bienvenus
Matériel fourni
Blouse conseillée   .

Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10 

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English : Stage de peinture

L’événement Stage de peinture Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA

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