Stage de peinture Lanriec Concarneau
Stage de peinture Lanriec Concarneau samedi 23 mai 2026.
Concarneau
Stage de peinture
Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Dessin de bateaux et de phares
14h-16 Dessiner un voilier
16h15-18h15 Phares bretons
Pour tous niveaux, débutants bienvenus
Matériel fourni
Blouse conseillée .
Lanriec 21 rue des martins pêcheurs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10
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English : Stage de peinture
L’événement Stage de peinture Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA
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