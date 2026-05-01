Animation famille mosaïque en LEGO® Ville-Close Concarneau
Animation famille mosaïque en LEGO® Ville-Close Concarneau samedi 23 mai 2026.
Concarneau
Animation famille mosaïque en LEGO®
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Construction participative d’une mosaïque en briques LEGO®.
En famille, entre amis, seuls ou à plusieurs , venez contribuer à la fresque participative en LEGO® conçue par Mickaël Eymann, finaliste de l’émission Lego® Masters saison 3 et détenteur du record du monde de la plus grande fresque en briques. Une grande fresque sera réalisée par les participants, pour être présentée au sein de l’exposition 11h55 au beffroi . .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Animation famille mosaïque en LEGO®
L’événement Animation famille mosaïque en LEGO® Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA
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