Animation famille mosaïque en LEGO® Ville-Close Concarneau

Concarneau

Animation famille mosaïque en LEGO®

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Construction participative d’une mosaïque en briques LEGO®.

En famille, entre amis, seuls ou à plusieurs , venez contribuer à la fresque participative en LEGO® conçue par Mickaël Eymann, finaliste de l’émission Lego® Masters saison 3 et détenteur du record du monde de la plus grande fresque en briques. Une grande fresque sera réalisée par les participants, pour être présentée au sein de l’exposition 11h55 au beffroi . .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Animation famille mosaïque en LEGO®

L’événement Animation famille mosaïque en LEGO® Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA