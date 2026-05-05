Troc et puces des écoles du centre ville, Quai Carnot, Concarneau

Troc et puces des écoles du centre ville Dimanche 10 mai, 09h00 Quai Carnot Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Troc & Puces à Concarneau !

Venez chiner, vendre et dénicher de véritables trésors lors de notre grande journée conviviale !

Dimanche 10 mai 2026

⏰ De 9h à 18h

Parking de la criée – Concarneau

️ Objets d’occasion, bonnes affaires, ambiance familiale garantie !

Buvette et restauration sur place

Participation libre

Organisé par l’APE des écoles du centre-ville

Infos : contact.ape29@gmail.com

07 68 99 38 88

Venez nombreux, en famille ou entre amis !

https://www.facebook.com/events/4435231483392255/

Quai Carnot Quai Carnot, 29900 Concarneau, France Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:contact.ape29@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/4435231483392255/ »}] https://www.facebook.com/events/4435231483392255/ AVEN

Troc & Puces à Concarneau !