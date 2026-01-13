La mer au menu visite et atelier cuisine aux saveurs marines Quai d’Aiguillon Concarneau

La mer au menu visite et atelier cuisine aux saveurs marines

Dans le cadre de la fête de la nature.

Curieux de nature ou fins gourmets, cette journée est faite pour vous !

À Concarneau, la mer est partout dans nos paysages, notre culture…et nos assiettes. Le Musée de la Pêche et Cap vers la nature vous proposent une immersion originale dans cet univers marin.

Le matin, partez en balade sur le port pour découvrir les liens entre milieu marin et alimentation. L’après-midi, place à la pratique avec un atelier cuisine autour des algues, pour allier plaisir gustatif et respect de l’environnement.

Une journée pour mieux comprendre l’importance des océans, ici et ailleurs, et apprendre à les préserver tout en se régalant.

Une animation proposée en partenariat avec Cap vers la nature.

Réservation sur la billetterie en ligne du Musée de la Pêche

De 11h à 12h30 et de 14h à 16h30 .

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

