Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau
Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau samedi 9 mai 2026.
Concarneau
Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU
rue Louis René Villerme Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Exposition sur 3 semaines de tableaux au fusain et à la pierre noire ainsi qu’à l’encre de chine pour 1/3 et le reste aux encres aquarellables. renouvellement des tableaux en 2 séries distinctes. .
rue Louis René Villerme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 60 82
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English :
L’événement Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA
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