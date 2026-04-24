Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau

Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau samedi 9 mai 2026.

Adresse : rue Louis René Villerme

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Concarneau

Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU

rue Louis René Villerme Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Exposition sur 3 semaines de tableaux au fusain et à la pierre noire ainsi qu’à l’encre de chine pour 1/3 et le reste aux encres aquarellables. renouvellement des tableaux en 2 séries distinctes.   .

rue Louis René Villerme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 60 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OTC CCA

À voir aussi à Concarneau (Finistère)