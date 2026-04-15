RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver, Plage de la Belle étoile, Concarneau

RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver Vendredi 24 avril, 14h30 Plage de la Belle étoile Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de la formation des dunes, milieux fragiles qui abritent une faune et une flore si spécifiques et dont les enjeux de protection sont importants. Participez à un protocole de suivi de l’érosion grâce à l’application CoastAppli.

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