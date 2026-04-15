RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver, Plage de la Belle étoile, Concarneau
RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver, Plage de la Belle étoile, Concarneau vendredi 24 avril 2026.
RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver Vendredi 24 avril, 14h30 Plage de la Belle étoile Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00
Partez à la découverte de la formation des dunes, milieux fragiles qui abritent une faune et une flore si spécifiques et dont les enjeux de protection sont importants. Participez à un protocole de suivi de l’érosion grâce à l’application CoastAppli.
Plage de la Belle étoile plage de la belle etoile 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 38 48 83 »}, {« type »: « email », « value »: « nathalie.delliou@espritnature.bzh »}]
RDV de la biodiv’ : Dune, un rempart naturel à préserver Esprit Nat’ure
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