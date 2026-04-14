Atelier jeunesse – Initiation laser puzzle 3D – Drôles d’insectes, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
Atelier jeunesse – Initiation laser puzzle 3D – Drôles d’insectes, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 16 avril 2026.
Atelier jeunesse – Initiation laser puzzle 3D – Drôles d’insectes Jeudi 16 avril, 10h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Une participation de 15€ sera à régler le jour de l’atelier (ou 10€ si déjà adhérent).
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/266 »}]
Cet atelier vous fera découvrir comment utiliser la découpeuse laser pour fabriquer des puzzles 3D en forme d’insectes. (Ouvert aux 9-15 ans) konk ar lab
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