BAZBAZ & CRAZY PP meets DESKADUB SOUND Release Party FANTAISIE, Brasserie Tri Martolod, Concarneau
BAZBAZ & CRAZY PP meets DESKADUB SOUND Release Party FANTAISIE, Brasserie Tri Martolod, Concarneau vendredi 17 avril 2026.
BAZBAZ & CRAZY PP meets DESKADUB SOUND Release Party FANTAISIE Vendredi 17 avril, 19h00 Brasserie Tri Martolod Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00
Événement ce Vendredi 17 avril !!!! C’est la sortie officielle du maxi 45 tours de Bazbaz et Crazy Pp: « FANTAISIE »
Disponible sur place avec le merch, tu veux la dédicace des artistes?
Deskadub Sound System sera la pour vous ambiancer sur son sound tout fraichement upgrader!
Vient tôt ,il y a de la bonne nourriture et évidemment des très bonnes bières!!!
https://www.facebook.com/events/1381190307093501/
Brasserie Tri Martolod ZA de Colguen Rue Aimé Césaire, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1381190307093501/ »}] https://www.facebook.com/events/1381190307093501/ AVEN
Événement ce Vendredi 17 avril !!!! C’est la sortie officielle du maxi 45 tours de Bazbaz et Crazy Pp: « FANTAISIE »
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