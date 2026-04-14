BAZBAZ & CRAZY PP meets DESKADUB SOUND Release Party FANTAISIE, Brasserie Tri Martolod, Concarneau

BAZBAZ & CRAZY PP meets DESKADUB SOUND Release Party FANTAISIE Vendredi 17 avril, 19h00 Brasserie Tri Martolod Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T01:00:00+02:00

Événement ce Vendredi 17 avril !!!! C’est la sortie officielle du maxi 45 tours de Bazbaz et Crazy Pp: « FANTAISIE »

Disponible sur place avec le merch, tu veux la dédicace des artistes?

Deskadub Sound System sera la pour vous ambiancer sur son sound tout fraichement upgrader!

Vient tôt ,il y a de la bonne nourriture et évidemment des très bonnes bières!!!

https://www.facebook.com/events/1381190307093501/

Brasserie Tri Martolod ZA de Colguen Rue Aimé Césaire, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1381190307093501/ »}] https://www.facebook.com/events/1381190307093501/ AVEN

Événement ce Vendredi 17 avril !!!! C’est la sortie officielle du maxi 45 tours de Bazbaz et Crazy Pp: « FANTAISIE »