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Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 16 avril 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme Jeudi 16 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Les beaux jours arrivent et le dôme ne doit pas être un sauna ! Alors venez nous aider à créer une fenêtre sur la bâche du dôme. konk ar lab

KAL

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