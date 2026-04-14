Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme Jeudi 16 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne

Les beaux jours arrivent et le dôme ne doit pas être un sauna ! Alors venez nous aider à créer une fenêtre sur la bâche du dôme. konk ar lab

KAL