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Open Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Open Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Open Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau jeudi 16 avril 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Open Lab 16 et 23 avril KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Ce moment est idéal pour discuter de vos projets en cours, à venir ou du FabLab en général. konk ar lab

KAL

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