Atelier Jeunesse – Création de stickers personnalisés, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier Jeunesse – Création de stickers personnalisés Mercredi 15 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/265 »}]

Venez apprendre à créer vos propres stickers grâce au plotter de découpe. (Ouvert aux 9-15 ans) Une participation de 15€ sera à régler le jour de l’atelier (ou 10€ si déjà adhérent). konk ar lab

KAL