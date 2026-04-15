Atelier Jeunesse – Création de stickers personnalisés, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
Atelier Jeunesse – Création de stickers personnalisés, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mercredi 15 avril 2026.
Atelier Jeunesse – Création de stickers personnalisés Mercredi 15 avril, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/265 »}]
Venez apprendre à créer vos propres stickers grâce au plotter de découpe. (Ouvert aux 9-15 ans) Une participation de 15€ sera à régler le jour de l’atelier (ou 10€ si déjà adhérent). konk ar lab
KAL
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau 15 avril 2026
- Atelier jeunesse – Initiation laser puzzle 3D – Drôles d’insectes, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 16 avril 2026
- Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau 16 avril 2026
- Chantier participatif – création d’une fenêtre du dôme, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 16 avril 2026
- Open Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 16 avril 2026