DJ PONE en Live + 1ère partie DJ Kekra – DJ Kyky, Brasserie Tri Martolod, Concarneau
DJ PONE en Live + 1ère partie DJ Kekra – DJ Kyky, Brasserie Tri Martolod, Concarneau vendredi 24 avril 2026.
DJ PONE en Live + 1ère partie DJ Kekra – DJ Kyky Vendredi 24 avril, 19h00 Brasserie Tri Martolod Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Figure majeure du hip-hop et de l’électro française, DJ Pone a traversé les époques sans jamais se figer. De la fondation de Birdy Nam Nam aux collaborations rap emblématiques, il a forgé une signature sonore sombre, immédiatement identifiable.
Sur scène, il s’affranchit du DJ set classique pour une performance hybride. Il déconstruit et recompose son répertoire en temps réel, faisant monter la tension jusqu’à l’explosion.
Habitué des grandes scènes aux côtés de Gringe ou NTM, Pone défend aujourd’hui ce format solo, plus radical et plus intime.
Première Partie : DJ Kekra + Dj Kyky
Foodtruck sur place
Places limitées : Venez tôt
PAF : 10€
https://www.facebook.com/events/1990634908158112/
Brasserie Tri Martolod ZA de Colguen Rue Aimé Césaire, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1990634908158112/ »}] https://www.facebook.com/events/1990634908158112/ AVEN
Figure majeure du hip-hop et de l’électro française, DJ Pone a traversé les époques sans jamais se figer. De la fondation de Birdy Nam Nam aux collabo
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