Troc et puces Quai Carnot Concarneau

Troc et puces

Quai Carnot Parking de la criée Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Troc et Puces des Écoles du Centre Ville de Concarneau.

Entre 70 et 100 exposants tous les ans.

Entrée Participation Libre

Cette manifestation est au profit des élèves des Écoles du centre ville de Concarneau, via l’association des parents d’élèves, afin de financer les projets et des sorties scolaires .

