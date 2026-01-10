David Lafore Boum Boum Le Cabellou Concarneau

David Lafore Boum Boum

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Chanson atypique, dans l’enclos de la Chapelle Saint-Fiacre au Cabellou.

D’abord, il y a le répertoire de David Lafore, tour à tour taquin et mélancolique, avec sa voix au registre surprenant, sa folle guitare et ses textes précis, et puis, il y a son art de la scène, du contraste, drôle et poignant. Accompagné du batteur Gildas Etevenard, il nous fait rire, pleurer, penser et rire à nouveau ! .

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

