David Lafore Boum Boum Le Cabellou Concarneau

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Chanson atypique, dans l’enclos de la Chapelle Saint-Fiacre au Cabellou.
D’abord, il y a le répertoire de David Lafore, tour à tour taquin et mélancolique, avec sa voix au registre surprenant, sa folle guitare et ses textes précis, et puis, il y a son art de la scène, du contraste, drôle et poignant. Accompagné du batteur Gildas Etevenard, il nous fait rire, pleurer, penser et rire à nouveau ! .
Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
