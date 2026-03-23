A la découverte du Pressoir d’Or

57 ROUTE DES ANDELYS Frenelles-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Toute l’équipe du Pressoir d’Or a l’honneur de vous inviter à l’inauguration de sa nouvelle boutique, située dans la maison familiale historique du 18e siècle. A cette occasion vous pourrez profiter d’une promenade nocturne dans le verger, dégustations de nos produits et découverte de la nouvelle boutique. .

57 ROUTE DES ANDELYS Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 69 41 25 contact@pressoirdor.com

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English : A la découverte du Pressoir d’Or

L’événement A la découverte du Pressoir d’Or Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure