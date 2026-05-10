Concert de la Trinité Eglise de la Sainte Trinité Frenelles-en-Vexin
Concert de la Trinité Eglise de la Sainte Trinité Frenelles-en-Vexin dimanche 7 juin 2026.
Frenelles-en-Vexin
Concert de la Trinité
Eglise de la Sainte Trinité Corny Frenelles-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’AALEC (Association pour l’animation de l’église de Corny) a le plaisir de vous convier à un rendez-vous musical exceptionnel le dimanche 7 juin.
Pour cette édition, nous aurons l’honneur d’accueillir l’ensemble ClariVal. Ce talentueux groupe de clarinettistes vous propose un programme riche et éclectique, faisant voyager l’auditeur à travers les époques et les styles.
Au programme
– Les chefs-d’œuvre de Strauss, Offenbach et Gounod.
– Les rythmes entraînants de Scott Joplin.
Informations pratiques
– Date Dimanche 7 juin
– Horaire 18h00
– Lieu Église de la Sainte Trinité, Corny, 27700 Frenelles-en-Vexin
– Tarif Entrée libre et gratuite
Venez nombreux profiter de l’acoustique unique de notre église pour ce moment de partage et de mélodie ! .
Eglise de la Sainte Trinité Corny Frenelles-en-Vexin 27700 Eure Normandie eglisedecorny@gmail.com
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English : Concert de la Trinité
L’événement Concert de la Trinité Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération