Concert de la Trinité Eglise de la Sainte Trinité Frenelles-en-Vexin

Frenelles-en-Vexin

Concert de la Trinité

Eglise de la Sainte Trinité Corny Frenelles-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’AALEC (Association pour l’animation de l’église de Corny) a le plaisir de vous convier à un rendez-vous musical exceptionnel le dimanche 7 juin.

Pour cette édition, nous aurons l’honneur d’accueillir l’ensemble ClariVal. Ce talentueux groupe de clarinettistes vous propose un programme riche et éclectique, faisant voyager l’auditeur à travers les époques et les styles.

Au programme

– Les chefs-d’œuvre de Strauss, Offenbach et Gounod.

– Les rythmes entraînants de Scott Joplin.

Informations pratiques

– Date Dimanche 7 juin

– Horaire 18h00

– Lieu Église de la Sainte Trinité, Corny, 27700 Frenelles-en-Vexin

– Tarif Entrée libre et gratuite

Venez nombreux profiter de l’acoustique unique de notre église pour ce moment de partage et de mélodie ! .

Eglise de la Sainte Trinité Corny Frenelles-en-Vexin 27700 Eure Normandie eglisedecorny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de la Trinité

L’événement Concert de la Trinité Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération