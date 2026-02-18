A LA DECOUVERTE DU ROI DES FORETS Placé
A LA DECOUVERTE DU ROI DES FORETS
Placé Mayenne
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
2026-09-24
Au son du brâme
Au crépuscule, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles le son puissant du brame du cerf résonne !
Bottes obligatoires.
Inscription auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne au 02 43 53 09 32. .
Placé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 09 32
English :
To the sound of the rhyme
